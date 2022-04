Larisa Iordache, la prima medalie obţinută în calitate de antrenoare Fosta gimnasta Larisa Iordache, retrasa din activitate in luna decembrie a anului trecut, a obtinut prima medalie in calitate de antrenoare, Anastasia Stancu, eleva sa de doar 9 ani, castigand titlul la individual compus la Campionatele Nationale rezervate junioarelor II si III de la Ploiesti. „Cand ma uit la ea, ma vad pe mine mica. Categoric are calitati si talent nativ. Este foarte serioasa, munceste extrem de mult la antrenamente si ii place ceea ce face. Am avut emotii, e normal, pentru ca iti doresti ca gimnasta pe care o pregatesti sa faca foarte bine exercitile”, a afirmat Larisa Iordache,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fosta mare gimnasta a Romaniei are succes și in noua cariera pe care o urmeaza de la inceputul lui 2022. La finalul anului trecut, Larisa a incheiat o cariera stralucitoare in sportul de performanța pe care l-a practicat de la 4 ani. Ea a trecut la urmatoarea etapa din viața ei profesionala, cea de…

- Dupa doi ani de pandemie in care au fost suspendate, concursurile și olimpiadele școlare sunt organizate din nou, in 2022, spre fericirea elevilor care vor sa participe și a profesorilor care ii pregatesc pe cei mai buni dintre ei. In acest moment, ne putem mandri cu reprezentarea județului Argeș la…

- Orchestra simfonica a Filarmonicii Pitești va da intalnire joi, 24 martie, de la ora 19.00, la un nou concert simfonic. De la ora 19.00, in Sala Simfonia, artiștii piteșteni, dirijorul Iulian Rusu și solista serii, clarinetista Ioana Tomescu vor interpreta Concertul pentru clarinet și orchestra in La…

- La Onești a avut loc un curs interactiv pentru Junioarele de 9 și 10 ani, in care micuțele sportive au avut posibilitatea sa lucreze cu experții Federației Romane de Gimnastica in prezența antrenorilor de la club. Orașul Onești a fost timp de o saptamana centru de interes al gimnasticii autohtone! Federația…

- Cseke Attila, ministrul Dezvoltarii, lucrarilor publice si administratiei, anunta ca a aprobat repartizarea catre bugetele locale ale unor unitati administrativ-teritoriale a celei de-a treia transe, in valoare de 28.493.547,58 lei, din subventia de compensare a costurilor legate de achizitia gazelor…

- De Craciun și de Revelion s-a sarbatorit frumos, așa cum ii sta bine romanului pe meleaguri maramureșene, la Pensiunea Izișoara Resort din comuna Sacel, Maramureș. Familii și grupuri de prieteni din Arad, Galați, București, Tulcea, Constanța, Zalau, Cluj, Argeș, Ploiești, Vaslui, Bacau, Calarași,…