Stiri pe aceeasi tema

- Larisa Iordache s-a calificat duminica in finala de la barna din cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo cu a patra nota, 14,133, dupa un exercițiu bine executat, dar cu probleme la aterizare, din cauza durerilor recurente de la glezna.

- A obținut calificarea în finala de la bârna din cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo, dar a încheiat exercițiul în lacrimi din cauza unei accidentari la glezna. Larisa Iordache a efectuat un RMN, iar clubul de care aparține (CS Dinamo) a anunțat care este starea de sanatate…

- Larisa Iordache s-a calificat în finala de la bârna din cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo, gimnasta noastra fiind notata pentru exercițiul ei cu 14.133. Larisa a avut probleme la aterizare, ea accidentându-se la glezna stânga. Iordache a ales sa participe la JO 2020…

- Larisa Iordache a avut o prestație buna la barna, duminica, in calificarile de la Tokyo, obținand o nota de 14.133. Gimnasta s-a accidentat insa la glezna stanga la aterizare și a avut nevoie de ingrijiri medicale. Gimnasta tricolora a fost ingrijita rapid de echipa medicala a competitiei si a parut…

- Gimnasta romana Larisa Iordache are șanse mari sa se califice in finala probei de la barna, dupa ce a fost notata cu 14.133 in calificarile de duminica, de la Ariake Gymnastics Center. Iordache s-a accidentat ușor la glezna, dupa aterizare. Larisa Iordache a evoluat in prima subdiviziune a concursului…

- Larisa Iordache a avut o prestație buna la bârna, duminica, în calificarile de la Tokyo, obținând o nota de 14.133. Gimnasta s-a accidentat însa la glezna stânga la aterizare și a avut nevoie de îngrijiri medicale. Larisa Iordache a fost notata cu 14.133,…

- Larisa Iordache (25 de ani) a trecut prin momente complicate in calificarile de la barna. Gimnasta, cu un istoric complicat al accidenarilor, s-a confruntat cu probleme la picior și a parasit salteaua in lacrimi dupa exercițiul sau. In ciuda durerilor, Larisa Iordache a obținut o nota care ar putea…

- Gimnasta romana Larisa Iordache a cucerit, sambata, 5 iunie, medalia de bronz in finala de la paralele din cadrul Cupei Mondiale de la Cairo (Egipt), cea de-a doua etapa a circuitului Challenge, informeaza Federatia Romana de Gimnastica. La o luna si jumatate de la calificarea la Jocurile Olimpice de…