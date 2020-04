Stiri pe aceeasi tema

- Campioana europeana la gimnstica, Larisa Iordache, 23 de ani, a ieșit joi in strada, imbracata in uniforma de poliție.Sportiva clubului Dinamo, subordonat Ministerului de Interne s-a alaturat impreuna cu colegii ei polițiștilor care trebuie sa aplice legea in strada pe perioada starii de urgența.Larisa…

- Larisa Iordache a explicat intr-o postare pe Instagram schimbarea pe care e nevoita sa o accepte in viata sa. "Am schimbat costumul de gimastica in uniforma de Poliție pentru o perioada, din cauza lipsei de personal", a scris Larisa Iordache. "Trebuie sa ințelegem ca este cel mai bine…

- CORONAVIRUS. Gimnasta Larisa Iordache (23 de ani) e pusa intr-o postura deloc familiara: in contextul lipsei de personal din Poliția Romana, sportiva legitimata la CS Dinamo, club aflat in subordinea MAI, a fost insarcinata sa imbrace costumul de polițist și sa iasa pe strada. Larisa Iordache a explicat…

