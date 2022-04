Stiri pe aceeasi tema

Sportiva romana Annaliese Dragan ocupa locul 19 in clasamentul la individual compus in Cupa Mondiala de gimnastica ritmica de la Sofia dupa calificarile desfasurate la primele doua obiecte, cerc si minge.

- Finalul acestei saptamani a programat la Ploiești Campionatele Naționale de gimnastica artistica, la junioare. A fost prima competiție la care fosta gimnasta Larisa Iordache a participat in calitate de antrenoare. Larisa Iordache e medaliata la Jocurile Olimpice, la Campionatele Mondiale si Europene,…

Sportiva romana Ioana Stanciulescu a reusit sa se califice in finalele de la paralele si sarituri, joi, la Cupa Mondiala de gimnastica artistica de la Baku (Azerbaidjan).

- Viata este miscare, iar miscarea in mod organizat poate incepe o data cu invatarea primilor pasi. Federatia Romana de Gimnastica, Cetatea Voluntarilor si Clubul Sportiv Universitatea din Arad au semnat un protocol de colaborare pentru infiintarea primei crese sportive din Romania. Proiectul presupune…

- Eva Lys, jucatoarea de tenis din Germania, a facut declarații neașteptate despre razboiul dintre Ucraina și Rusia. Sportiva a dezvaluit detaliul care a nemulțumit-o cel mai tare la colegele sale de pe teren.

- Federația Romana de Gimnastica a organizat, in perioada 20-27 februarie, la Onești, un curs interactiv, cu participarea a 24 de gimnaste junioare 3 (9-10 ani) insoțite de antrenori de la 20 de cluburi din țara. Au lucrat cu sportivele, in prezența antrenorilor, așa cum precizeaza site-ul FR Gimnastica,…

- Larisa Iordache inca se afla in perioada de recuperare dupa cea de-a șaptea operație, dar asta nu inseamna ca sta inchisa in casa, ci dimpotriva. Odata cu retragerea din gimnastica, fosta sportiva și-a inceput cariera de antrenoare, dar tot are timp sa se ocupe de felul in care arata.

- Președintele Federației Romane de Gimnastica, Carmencita Constantin, e decisa sa readuca gimnastica unde a fost in trecut, pe podiumurile marilor competiții. Anul 2022 este unul foarte important pentru gimnastica romaneasca, un sport aflat in cautarea gloriei pierdute. Carmencita Constantin, președintele…