Larisa Iordache va merge luna viitoare la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Pentru gimnasta romanca va fi a doua participare la o editie a Jocurilor Olimpice, dupa cea de la Londra, din 2012. Atunci a urcat pe treapta a treia a podiumului olimpic, alaturi de echipa Romaniei.

In emisiunea La cina, cu Ionela Nastase și Adi Hadean, Larisa Iordache a vorbit despre așteptarile pe care le are și despre dorința de a fi pe cea mai inalta treapta a podiumului: “Sigur, daca nu imi doream asta, nu mai intram in sala. Eu sunt… ori tot, ori nimic! Imi doresc sa fiu sanatoasa, sa nu mai concurez in situații…