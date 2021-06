Stiri pe aceeasi tema

- Larisa Iordache s-a calificat in finalele de la paralele si barna din cadrul Cupei Mondiale de gimnastica artistica de la Cairo, informeaza FRG. Larisa Iordache, calificata la Jocurile Olimpice de la Tokyo, a obtinut cele mai mari note in calificarile la paralele (13,850) si barna (14,000). Maria Holbura,…

- La competitia organizata in premiera de Egipt participa sportivi din 16 tari.Cea de a doua etapa de Cupa Mondiala Challenge la gimnastica artistica se deruleaza in perioada 3 6 iunie, in Egipt, la Cairo, iar in intrecere este si delegatia Romaniei, formata din Larisa Iordache, Maria Holbura, Marian…

- In perioada 27 mai - 13 iunie, sunt organizate Cupele Mondiale Challenge, la Varna (Bulgaria), Cairo (Egipt) si Osijek (Croatia), de la startul carora nu lipsesc nici gimnastii romani. Astfel, Larisa Iordache, de la CS Dinamo Bucuresti, Maria Holbura, de la CS Farul Constanta, si „veteranul” lotului…

- La 40 de ani, multiplul campion mondial și european Marian Dragulescu se pregatește pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo concurand in trei saptamani la trei etape de Cupa Mondiala Challenge: la Varna (Bulgaria; 27-30 mai), Cairo (Egipt; 3-6 iunie) și Osijek (Croatia; 10-13 iunie). „Marocanul” va concura…

- La Basel se desfașoara, in intervalul 21-25 aprilie, Campionatele Europene de gimnastica artistica, rampa de calificare pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo, din vara acestui an. La intrecerile continentale, Romania este reprezentata de șase gimnaști: Larisa Iordache, Antonia Duta si Maria Ceplinschi…

- Echipa olimpica a Romaniei, Team Romania, a ajuns, miercuri, la 61 de membri pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo, dupa ce Larisa Iordache si-a castigat la Campionatele Europene de gimnastica artistica de la Basel.Larisa Iordache duce la trei numarul reprezentantilor gimnasticii romanesti care vor evolua…