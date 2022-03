Larisa Dragulescu, fosta soție a lui Marian Dragulescu, a vorbit deschis despre activitatea pe care ales-o pentru a se redresa din punct de vedere financiar dupa divortul de ex-gimnast. Cei doi au fost casatoriți in perioada 2006-2009, iar legatura lor sentimentala a fost marcata și de numeroase scandaluri, Larisa acuzandu-l pe Marian inclusiv de violența […] The post Larisa, fosta sotie a lui Marian Dragulescu, escorta in Germania: "Am castigat si 50.000 euro/luna, mi-am cumparat 7 case" first appeared on Ziarul National .