Stiri pe aceeasi tema

- Fetita in varsta de 13 ani care a fost lovita de tren in gara din Bacau, in timp ce trecea peste sine, a fost externata ieri din Spitalul de Copii „Sf. Maria". Fetita a trecut prin patru interventii chirurgicale, iar de acum va urma o perioada lunga de recuperare si controale medicale. „Dupa patru interventii…

- Larisa, fetița de 13 ani lovita de tren in gara din Bacau pe 25 ianuarie și ajunsa in stare grava la Spitalul de Copii din Iași, a fost externata miercuri, 16 ianuarie, dupa ce a trecut prin patru intervenții chirurgicale majore. I-a fost salvat piciorul drept, iar medicii sunt optimiști ca-și va recapata…

- Cele doua fetite din localitatea Vladomira, comuna Trifesti, raman internate in stare critica la Spitalul de Copii din Iasi, au transmis reprezentantii unitatii medicale. Acestea au fost internate saptamana trecuta cu arsuri provocate de flacara pe 60, respectiv 43- la suta din suprafata corpului. Sunt…

- Fetita in varsta de sapte ani care a fost victima a unui accident rutier grav joi, 10 februarie, este internata la Spitalul de Copii "Sf. Maria" in stare foarte grava, cu prognostic rezervat. Fetita a fost lovita de un autoturism in localitatea Solesti, judetul Vaslui, ea fiind cu trotineta pe marginea…

- Fetitele care au fost ieri victime ale incendiului produs in localitatea Vladomira din comuna Trifesti sunt in stare critica. Medicii de la Spitalul de Copii „Sf. Maria", unde se afla internate, spun ca prognosticul in cazul lor este unul foarte sever. „Momentan, sunt dependente de ventilatie mecanica,…

- Fata in varsta de 13 ani, care a fost accidentata saptamana trecuta de o locomotiva in Gara CFR Bacau, este intr-o stare mai buna, dar inca nu se stie daca medicii vor reusi sa ii salveze piciorul. A mai trecut printr-o interventie chirurgicala, se afla sub monitorizarea medicilor, iar in perioada…

- Fata in varsta de 13 ani care a fost accidentata marti seara de o locomotiva in Gara CFR Bacau si transferata apoi cu elicopterul la Iasi a trecut printr-o operatie complexa care a durat aproape 9 ore. Medicii de la Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi spun ca s-a reusit reimplantarea piciorului,…

- Cazul copilului electrocutat pe un vagon de tren: Salvați Copiii Romania a dotat singura Unitate Functionala de Arsi de uz pediatric din regiunea Moldovei, pentru ca baiatul sa poata fi tratat corespunzator. Iași, 24 noiembrie 2021: Baiatul in varsta de 15 ani care s-a electrocutat, la mijlocul lunii…