Stiri pe aceeasi tema

- La un an de la divorțul de soțul ei, Antonia Ștefanescu a facut primele declarații despre relația cu Enzo, unul dintre cei mai buni concurenți de la „Chefi la cuțite”. De altfel, recent, aceasta a declarat ca nu s-a ascuns niciodata de ochii publicului. Relația celor doi este pe zi ce trece mai serioasa,…

- In toamna anului 2020, Andreea Raicu (43 de ani) a fost fotografiata de paparazzi Spynews in compania omului de afaceri Matei Stratan (34 de ani). Fosta prezentatoare TV și barbatul au fost surprinși din nou impreuna in decembrie 2020, ieșind din locuința parinților lui Matei. Zambitori, Andreea și…

- Toți ar vrea sa duca o viața ca a ei! Larisa Dragulescu, caci despre ea vorbim, se lauda cu un sac de bani bine pus sub saltea. Fosta soție a lui Marian Dragulescu a adunat o adevarata avere de cand a divorțat de gimnast. Acest lucru a fost posibil și pentru ca blonda caștiga intr-o luna cat alții intr-un…

- Larisa Dragulescu, fosta soție a marelui gimnast Marian Dragulescu, s-a recasatorit anul acesta, insa iata ca actualul partener de viața nu are niciun drept asupra bunurilor ei. Dupa modelul marilor actori de la Hollywood, și Larisa a dorit sa-și puna agoniseala de-o viața la adapost, pentru cei doi…

- Romina Power a vorbit pe larg despre viata ei privata si profesionala, facand o mentiune speciala despre soacra sa, Jolanda, care a decedat in 2019 dupa o lunga batalie cu o boala crunta.

- Atacul sangeros a avut loc duminica, in casa fostei sotii a criminalului, din comuna Gradistea, judetul Ilfov. Criminalul, in varsta de 56 de ani, inarmat cu un cutit, si care avea un ordin de protectie emis pe numele sau din partea fostei sotii, a intrat cu forta in casa femeii si a injunghiat-o. Dupa…

- Dupa ce a fost acuzata ca a intrat in casnicia celebrului antrenor Carolo Ancelotii, Marina Crețu, fosta sa iubita, spune adevarul la Xtra Night Show. Aceasta a declarat ca nu a avut nicio legatura cu fosta soție a acestuia.