Stiri pe aceeasi tema

- Discutii aprinse intre Rusia si SUA la Consiliul de Securitate al ONU pe tema trupelor comasate de Moscova in apropiere de frontiera cu Ucraina. Ambasadorul SUA la ONU acuza Moscova ca-si desfasoara in continuare fortele la granita ucraineana.

- Antreprenorul Daniel Metz, cel care a pus pe picioare compania EBS devenita apoi NTT Data, apare in documentarul celor de la Recorder, despre IT -ul clujean, care a transformat orașul. Daniel Metz a avut discuții aprinse cu fanii de pe Facebook, dupa apariția materialului in care el apare, alaturi…

- Zile de nastere, petreceri si sarbatori, nu lipsesc oportunitatile de a iesi la o bere cu prietenii. Aceste obiceiuri zilnice au multe repercusiuni asupra organismului. Datele colectate de Organizatia Mondiala a Sanatatii arata ca, in fiecare an, alcoolul este cauza a 3 milioane de decese sau 5,3- din…

- Anvelopele uzate vor putea fi incinerate. Este propunerea deputaților PAS care au elaborat un proiect de lege in acest sens. Parlamentarii, insa, nu reglementeaza cum se va desfașura acest proces pentru a nu aduce daune mediului.

- Discuții aprinse au loc intre concurente in ediția din 8 decembrie de la „Bravo, ai stil”. Fetele ramase in competiție se vor intrece in ținute spectaculoase, cu care vor incerca sa atraga toate privirile și sa obțina steluțe din partea celor trei jurați. Tot ele starnesc conversații neașteptate. Raluca…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat, sambata, ca in ultimele 24 de ore s-au inregistrat aproape 1.500 de cazuri noi de COVID-19. Totodata, au fost raportate 131 de decese, din care 20 anterioare. "Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 4 decembrie 2021, ora 10.00, in intervalul…

- A fost facut un nou anunț cu privire la voucherele de vacanța nefolosite! Mulți romani au preferat sa nu mearga in vacanța din cauza pandemiei de coronavirus, așa ca nu au folosit tichetele pentru concediu oferite de Stat. Totuși, mulți o sa se bucure de ce s-a aflat acum! Ce trebuie sa știe romanii…

- Ciprian Marica și Brigitte Pastrama au ajuns la discuții aprinse. Totul a pornit din cauza banilor, iar Ilie Nastase a fost și el implicat. De ce au ajuns la scandal Brigitte Pastrama și Ciprian Marica Brigitte Pastrama și Ciprian Marica au ajuns la discuții aprinse din cauza unor datorii. Terenurile…