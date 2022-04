Stiri pe aceeasi tema

- Mama Sabrinei i-a marturisit fiicei sale in cadrul emisiunii Mireasa- Capriciile Iubirii ca nu este de acord cu relația pe care fiica ei o are cu Andrei. Concurenta a fost profund afectata de vorbele mamei sale și a izbucnit in lacrimi in ediția de astazi de la Mireasa. Iata ce sfaturi i-a oferit Simona…

- Doamna Dana a incercat sa mai uite de problemele cu fiul sau printr-o discuție intensa cu Larisa. Cele doua au legat o relație speciala de prietenie in casa Mireasa, motiv pentru care nu ezita sa iși impartașeasca secretele. Iata ce dezvaluiri a facut concurenta despre trecutul sau amoros, in fața mamei…

- In ediția din aceasta seara, in casa Mireasa - Capriciile Iubirii, discuțiile nu se opresc sa apara. Prin urmare, Nora și Larisa au facut un schimb de replici dure, dupa ce Nora și-a intreținut familia și a colaborat cu mai multe ONG-uri din țara. Iata care a fost discuția aprinsa dintre cele doua concurente!

- Sambata seara cuplurile din casa Mireasa- Capriciile Iubirii au avut parte de o distracție pe cinste, iar Larisa și Robert, care deși nu sunt impreuna se aflau printre ele. Robert i-a furat un sarut Larisei, iar concurenta a fost total șocata, deoarece nu se aștepta nicio secunda.

- Cosmin, din casa Mireasa- Capriciile Iubirii a recunoscut ca este indragostit de Alexandra, iar mama lui a avut o discuție cu Alexandra despre ieșire pe care le-a avut cu Aron. Doamna Roberta a spus ca i-a placut intotdeauna de concurenta, dar nu a vorbit cu ea, deoarece nu erau in același cerc de persoane.

- In ediția din aceasta seara, in casa Mireasa. Capriciile Iubirii și-a facut apariția o noua concurenta. Iata cine este Juliana, cu ce se ocupa, dar mai ales cum au reacționat mamele cand au vazut-o!

- In aceasta seara, in casa Mireasa. Capriciile Iubirii nu a fost predominanta dragostea și iubirea, ci din contra. Fetele au stat de vorba despre vechile relații in care au fost implicate, cat și despre partenerii, care le-au dus numeroase suferințe. Iata ce trecut tumultuos are Sabrina. Concurenta a…

- In ultimul timp, discuțiile controversate nu au incetat sa apara. Larisa, din casa Mireasa- capriciile iubirii, atac dur la adresa Alinei. Concurenta este de parere ca Alina va primi foarte multe lucruri, datorita faptului ca este cu Valentin.