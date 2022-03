Stiri pe aceeasi tema

- Nora și Leo ar fi implinit o luna de relație, insa fiind in pauza, au decis sa nu petreaca așa cum ar fi facut-o in mod obișnuit. Nu este niciun secret pentru nimeni ca toți concurenții primesc de la susținatori cadouri și nu uita niciodata de clipele importante, așa ca nici pe cei doi nu i-au trecut…

- Sambata seara cuplurile din casa Mireasa- Capriciile Iubirii au avut parte de o distracție pe cinste, iar Larisa și Robert, care deși nu sunt impreuna se aflau printre ele. Robert i-a furat un sarut Larisei, iar concurenta a fost total șocata, deoarece nu se aștepta nicio secunda.

- In casa Mireasa au avut loc jigniri incredibile intre doua concurente. Giovana și-a aratat nemulțumirea asupra faptului ca Larisa sforaie, iar aceasta i-a raspuns inapoi in legatura cu limbajul pe care l-a folosit. Dupa micul lor conflict, o adevarata cearta, care a durat destul de mult s-a ivit, iar…

- Giovana și Larisa de la Mireasa sezon 5 s-au certat dupa petrecerea de sambata. Iubita lui Sese a fost deranjata de faptul ca Larisa sforaie, iar aceasta i-a atras atenția asupra limbajului folosit. De aici a inceput o cearta in toata regula, in care s-au implicat inclusiv Sese și Robert.

- Nora și Leo, din casa Mireasa- Capriciile Iubirii, au parte de o dragoste plina de incercari, pentru relația lor de inceput de drum. Concurenta pare ca are planuri de viitor cu iubitul ei și i-a spus ca va fi un tatic bun. Iata ce schimb de replici a avut cuplul!

- In aceasta seara, in casa Mireasa. Capriciile Iubirii nu a fost predominanta dragostea și iubirea, ci din contra. Fetele au stat de vorba despre vechile relații in care au fost implicate, cat și despre partenerii, care le-au dus numeroase suferințe. Iata ce trecut tumultuos are Sabrina. Concurenta a…

- Maria și Liviu de la „Mireasa” s-au desparțit, dupa cinci luni de casnicie . In urma cu doua saptamani au depus actele de divorț, iar in curand vor fi separați legal, caci nu au de gand sa se impace. Cei doi s-au revazut fața in fața la TV, la Antena Stars, unde și-au adus noi acuzații. Liviu și Maria…

- Noi detalii ies la iveala dupa incheierea emisiunii Mireasa! Alina si Ionut au facut in casa echipa buna la "comentat", dar fac echipa buna și in afar emisiunii, caci inca pastreaza legatura. Cei doi stau fața in fața și iși spun tot ce nu au reușit in timpul competiției. Ce relație este acum intre…