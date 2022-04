Stiri pe aceeasi tema

- Doamna Dana a incercat sa mai uite de problemele cu fiul sau printr-o discuție intensa cu Larisa. Cele doua au legat o relație speciala de prietenie in casa Mireasa, motiv pentru care nu ezita sa iși impartașeasca secretele. Iata ce dezvaluiri a facut concurenta despre trecutul sau amoros, in fața mamei…

- In ediția din aceasta seara, in casa Mireasa - Capriciile Iubirii, dorul și-a facut simțita prezența, mai ales pentru Larisa. Robert, concurentul care a parasit recent emisiunea și cu care aceasta a avut o relație de cateva zile, nu a mai ezitat și a sunat-o pe Larisa pentru a vedea cum este și a-și…

- Giovana și Larisa de la Mireasa sezon 5 s-au certat dupa petrecerea de sambata. Iubita lui Sese a fost deranjata de faptul ca Larisa sforaie, iar aceasta i-a atras atenția asupra limbajului folosit. De aici a inceput o cearta in toata regula, in care s-au implicat inclusiv Sese și Robert.

- Leo și doamna Dana au avut ieri mai multe lucruri de spus. Dupa ce concurentul a gasit-o vinovata pe Larisa pentru conflictul dintre doamna Dana și Nora, baiatul i-a adresat cuvinte grele mamei sale.

- In vara anului trecut, Liviu și Maria caștigau sezonul 3 al reality show-ului Mireasa și se casatoreau in fața publicului. La doar cinci luni dupa nunta, cei doi au anunțat ca divorțeaza. Acum, fostul concurent a cofirmat ca divorțul a fost pronunțat, iar desparțirea lor este oficiala.

- Nea Marin e de ani de zile in lumina reflectoarelor, ca prezentator in diferite emisiuni la Antena 1. Dincolo de cariera, el e casatorit cu Mioara Barbu, soția lui despre care a facut acum dezvaluiri intr-un interviu pentru revista VIVA!. Prezentatorul și coregraful in varsta de 64 de ani și-a cunoscut…

- Noua concurenta pe nume Larisa a fost primita cu braațele deschise de catre celelalte concurente din casa Mireasa. Reacțiile nu au intarziat sa apara nici in randul baieților. Ce detalii au ieșit la iveala?