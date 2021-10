Stiri pe aceeasi tema

- Alexia, fetita in varsta de 10 ani, ranita grav in urma accidentului dintre un microbuz si un tren, in localitatea Urisor (județul Cluj), a murit pe un pat de spital din Cluj-Napoca. Mama acesteia, impreuna cu care calatorea dinspre Italia spre Romania, decedase a doua zi dupa accident. Familia…

- Sapte persoane si-au pierdut viata in haosul de la aeroportul din Kabul, dintre care si o fetita de doar doi ani. Aceasta era fiica unei interprete pentru o companie americana. O multime de afgani incearca sa plece din tara, astfel ca la aeroportul din Kabul este un imens haos. Sapte persoane si-au…

- Pompierii Sectiei Ilia specializati in descarcerare, stingere si prim ajutor au ajuns in scurt timp la locul indicat prin 112 si au gasit un barbat incarcerat in cabina cisternei rasturnata in afara partii carosabile. Soferul a fost extras de echipaj, in stare constienta si cooperanta, fara leziuni…

- Doi romani stabiliți in Italia și-au gasit sfarșitul in mod tragic dupa ce scuterul pe care se aflau a intrat intr-un bolide de lux. Barbatul a fost cel care a pierdut controlul scuterului. Cei doi se indreptau spre Lentini in momentul in care s-a produs accidentul. Medicii ajunși la fața locului au…

- Petrica (53 de ani) si Daniela (42 de ani), doi romani stabiliti in Italia, au murit intr-un cumplit accident rutier, dupa ce scuterul pe care se aflau a fost spulberat de un BMW, in timp ce se intorceau acasa, in Lentini, dupa ce vizitasera niste rude. Acum, singura lor fiica ramasa in Romania are…

- Petrica (53 de ani) si Daniela (42 de ani), doi romani stabiliti in Italia, au murit intr-un cumplit accident rutier, dupa ce scuterul pe care se aflau a fost spulberat de un BMW, in timp ce se intorceau acasa, in Lentini, dupa ce vizitasera niste rude. Acum, singura lor fiica ramasa in Romania are…

- Fiica de doar cinci anișori a unui cuplu de tineri stabiliți in Italia a murit, la scurt timp dupa ce a mancat de pranz. Ariana se afla acasa cu mama ei, iar dupa ce a mancat, i s-a facut rau. Echipajele de salvare s-au chinuit in zadar, minute in șir, sa o readuca la viața.

- Gianlucca Vacchi este extrem de cunoscut in Italia si nu numai pentru petrecerile de pomina pe care le organizeaza in cele mai exclusiviste locații, pentru luxul in care traiește și pentru felul in care femeile roiesc in jurul lui. Acesta nu se dezminte nici in prezent, iar unicei sale fiice ii ofera…