- La Refugiul Salvamont Bușteni a inceput din nou sa ninga și s-a depus deja un strat gros de zapada. La Varful Omu, mercurul din termometre a coborat la -1 grad Celsius, iar salvamontiștii au surprins imagini spectaculoase cu ninsoarea, pe care le-au postat pe internet. Zona de munte a județului Prahova…

- Intreaga zona din statiunea Mamaia este considerata periculoasa. Apa masoara chiar de la mal intre 1,8 și 2 metri adancime in urma largirii plajelor.Salvamarii au luat masuri ca riscul de inec sa fie mai redus.”Tot timpul ne putem pune in pericol viața. Fiind in prima parte a așezarii nisipului, zona…

- Sezonul estival 2021 ne bate la ușa. Mulți romani iși vor face concediul la malul Marii Negre, sau cel puțin așa promiteau autoritațile. Din pacate realitatea momentului este cu totul alta și cei care și-au facut planuri vor avea surprize. Daca v-ați facut planuri pentru Mamaia, s-ar putea sa fiți dezamagiți.…

- Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), vine sa tempereze entuziasmul aparut in ultimele saptamani, pe fondul scaderii infectarilor cu coronavirus. Etiopianul a avut un discurs mai degraba sceptic legat de viitorul pandemiei. Pericolul inca exista și…

- Extinderea plajelor de pe litoralul romanesc Arhiva Foto: Sorin Cealera RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Realizator: Operatorii din turism doresc ca plajele de pe litoral, la care se actioneaza pentru largirea lor, sa fie predate pe masura ce se încheie lucrarile. Vicepresedintele Asociatiei…

- “Ne intereseaza problema plajelor, pentru ca noi dorim sa vindem si Romania. Cel mai mare proiect, cred eu, al Romaniei in ultimii 30 de ani este largirea plajelor. Acest proiect bate spre 1 miliard si asta inseamna ca plajele Romaniei s-au marit cu 60 de metri, 80 de metri, ba chiar in centrul statiunii…

- Cele doua cluburi dn Mamaia, amendate in 1 Mai pentru ca mesele erau prea apropiate, au fost din nou sanctionate pentru aceeasi neregula cu cate o amenda de 2.000 de lei. De asemenea, doi turisti din Vama Veche au fost sanctionati cu cate 1.000 de lei deoarece nu purtau masca. Potrivit reprezentantilor…

- Uriasa nava cargo care bloca de 7 zile Canalul Suez pluteste din nou si culoarul maritim a fost deblocat. Iar la aceasta victorie a participat si firma olandeza care se ocupa cu largirea plajelor de pe litoralul nostru.Ar putea dura insa zile pana cand toate cele peste 400 de nave, care s au strans…