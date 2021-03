Lăptuca – plantare, beneficii și curiozități. Rețete cu salată verde de grădină Laptuca sau salata verde de gradina este o planta legumicola cultivata din cele mai vechi timpuri, foarte populara in lumea intreaga. Este ușor de asezonat și bogata in nutrienți.Laptuca este considerata un super-aliment cu numeroase beneficii pentru sanatate. Laptuca este suculenta, avand in frunze și tulpina un lichid laptos, cu gust ușor amarui, de unde ii vine și numele. Nota: Informațiile din acest articol nu inlocuiesc sfaturile unui medic specialist. Va recomandam, inainte de a incerca orice tratament, sa consultați medicul și sa urmați indicațiile acestuia.Despre planta de laptucaLaptuca… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

