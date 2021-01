Laptopurile Apple ar putea încărca wireless iPhone-urile Apple a inregistrat un brevet care, daca se va concretiza, va aduce o functionalitate foarte utila celor ancorati adanc in ecosistemul de produse ale companiei americane si ii va scuti pe acestia de mai multe fire, prize sau prelungitoare electrice. Brevetul descrie o viitoare functie de incarcare inversa a laptopurilor Apple, care, alimentate ele insele de la priza, vor putea incarca fara fire smartphone-urile sau ceasurile inteligente ale companiei. Una dintre ilustratiile care insotesc brevetul arata cum va functiona in practica aceasta functie - pur si simplu telefonul sau ceasul vor fi puse… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

