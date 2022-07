Laptopul lui Hunter Biden sau despre conspirația tăcerii Dezvaluirile legate de afacerile lui Hunter Biden, fiul președintelui american, publicarea datelor din așa-zis-ul laptop, uitat la reparații intr-un service din Delaware, nu exista pentru presa romana. Cum ar fi fost sa se publice relatarea lui Marin Preda ca un țaran a vazut la gradina zoologica o girafa? A privit-o, pret de cateva ceasuri, a examinat-o cu mirare, din coarne pana in copite, iar la sfarsit a tras concluzia: “Asa ceva nu exista!” Doar “ Romania libera ” a preluat ieri dezvaluirea, aparuta in The New York Post , ca George Maior, in timpul mandatului sau de ambasador, l-a contactat… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

