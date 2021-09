Potrivit unui studiu recent, efectuat de cercetatorii americani, laptele unei mame care a avut Covid-19 ar putea conține anticorpi extrem de benefici pentru protecția bebelușului contra infecției. De asemenea, laptele matern ar putea ajuta și in cazul formelor grave de infecție. Aceasta este concluzia unui articol publicat la inceputul acestei saptamani in The Guardian. Rezultatele studiului au fost prezentate de Rebecca Powll, cercetator in domeniul bolilor infecțioase, in cadrul celui de-al 15-lea Simpozion internațional consacrat alaptarii de la New York. Rebecca Powll a analizat laptele…