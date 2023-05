Lapte cu râme, într-un supermarket cunoscut. Românii cumpără des acest sortiment Un client al unui supermarket popular in Romania a cumparat lapte in care a gasit rame. Omul a mers direct la Protecția Consumatorului, insa a postat și un video sugestiv pe rețelele de socializare pentru a-i pune in alerta pe ceilalți clienți. Un barbat din Satu-Mare susține ca a cumparat o cutie de lapte dintr-un supermarket din municipiu, iar dupa ce l-a deschis a observat o ”rama” in interior. Clientul a mers direct la Protecția Consumatorului. El a mai precizat ca acolo nu au fost luate probe pentru analize, comisarii cerand doar detalii privind data și locul achiziționarii produsului, conform… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

