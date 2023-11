Stiri pe aceeasi tema

- Anunț de ultima ora din partea Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Temperaturile vor scadea drastic in weekend-ul 17-19 noiembrie 2023. Se anunța precipitații ce vor lua forma fulgilor de zapada. In regiunile montane, stratul de zapada deja s-a depus. Cu ce fenomene ne vom confrunta. Lapovița,…

- Romania se pregatește sa intampine primul episod semnificativ de iarna din acest an, cu vremea devenind tot mai rece. Conform prognozei meteo, se așteapta lapovița și ninsori ca rezultat al unui ciclon ce se indreapta spre țara noastra.Se preconizeaza ca un val de aer rece va cuprinde Romania, transformand…

- Suntem in luna noiembrie, insa avem de a face cu temperaturile mult mai ridicate fața de cele normale pentru aceasta perioada. Meteorologii spun temperaturile vor scadea drastic in urmatoarele zile. Aflați in randurile urmatoare unde va ninge. Vremea se racește considerabil Meteorologii anunța ca la…

- Vremea se racește semnificativ la inceputul saptamanii viitoare. Temperaturile ating pragul inghețului și apar și primii fulgi de zapada. Un ciclon polar traverseaza Romania, anunța ANM, care avertizeaza ca vom avea ploi insemnate care vor cuprinde toata țara. Vremea se va schimba brusc, in urmatoarele…

- Vremea se schimba in Romania, incepand de azi. Temperaturile scad brusc iar in unele zone se anunța lapovița și ninsoare. In jumatatea nordica a țarii, iar local și in sud, racirea va fi insoțita de ploi slabe sau moderate, iar in zonele inalte de munte vor fi și precipitații mixte. O zona de presiune…

- Iarna se apropie cu pași repezi iar meteorologii au anunțat deja cand vor cadea primii fulgi de zapada. Se pare ca in luna noiembrie vom avea parte de primele semne de iarna. Așadar, potrivit meteorologilor Accuweather, care au actualizat prognoza meteo, primii fulgi de nea vor cadea in București luna…

- A sosit luna octombrie, dar vremea ramane calda, amintindu-ne de sezonul estival. Cu toate acestea, pe masura ce trec zilele, conștientizam ca se apropie iarna și ca primii fulgi de zapada nu vor intarzia sa cada.Meteorologii de la AccuWeather spun ca in Capitala va ninge mai devreme decat in alți…

- Vremea e frumoasa, iar temperaturile se apropie de pragul unei zile caniculare. Dar, deși este greu de crezut cand ne uitam afara, iarna se apropie cu pași repezi. Din fericire, ne mai putem bucura o perioada de vremea buna. Deși, potrivit meteorologilor, vin cateva zile cu ploi, de duminica vremea…