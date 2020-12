Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunța pentru astazi, 22 decembrie, cer variabil pe intreg teritoriul țarii. Maximele pe timp de zi se vor incadra intre +2 și +5 grade Celsius, iar pe timp de noapte, mercurul in termometre va cobori pana la -2 grade. In urmatoarele zile se așteapta lapovița, preponderend la centru și…

- Meteorologii prognozeaza pentru astazi lapovita si temperaturi de pina la 9 grade Celsius. La nord, in regiunea raionului Briceni vor fi temperaturi de 4 grade Celsius. La Balti vor fi 5 grade Celsius, iar la Dubasari cu un grad mai mult. La Chisinau se asteapta pina la 7 grade Celsius, iar la Leova…

- Duminica, in tara cerul va fi innorat, iar in nordul tarii se asteapta lapovita. La Briceni si Soroca sunt anuntate zero grade, iar la Balti si Orhei va fi maximum un grad. La Tiraspol se așteapta trei grade, iar la Leova patru.

- CHIȘINAU, 29 nov - Sputnik. Pentru astazi, meteorologii anunța vreme determinata de influența unei zone de aer cu presiunea atmosferica normala. © Sputnik / Евгений ПанасенкоMoldovenii au intrat in Postul Nașterii Domnului Temperaturile scad. Chiar și pe timp de zi, termometrele vor indica…

- Sambata, in tara cerul va fi noros, iar in nordul tarii se asteapta lapovita. La Briceni si Soroca sunt anuntate doua grade, iar la Balti si Orhei trei. La Tiraspol vor fi cinci grade, iar la Leova si Cahul cel mult sase. La Comrat maxima va fi de sapte grade Celsius.

- Serviciul Hidrometeorologic de Stat prognozeaza pentru astazi, 16 noiembrie, ploi slabe in centrul și regiunea de sud a țarii, fiind vorba despre Chișinau, Dubasari, Ștefan Voda, Leova și Cimișlia și cer variabil la nord. Maximele de astazi vor oscila intre +5 și +10 grade Celsius.

- CHIȘINAU, 1 nov – Sputnik. Duminica, 1 noiembrie, sunt așteptate ploi pe intreg teritoriul țarii. Maximele termice ale zilei vor fi de +5..+8 grade Celsius in nord, +6..+9 grade in centru și +7..+10 grade in sud. Meteorologii anunța ca vantul, din nord-vest, se va intensifica in rafale…

- Meteorologii au anunțat, marți, 29 septembrie, ca temperatura in Muntii Bucegi a scazut la -2 grade Celsius si s-a depus un strat consistent de zapada. In plus, vantul a suflat in rafale de 16 km/ora. Citeste si PROGNOZA METEO. Luna octombrie incepe cu ploi si temperaturi sub 10 grade…