Stiri pe aceeasi tema

- Romania susține rolul de lider pe care și l-a asumat Uniunea Europeana in materie de schimbari climatice și ambiția Uniunii Europene de a conduce efortul de restaurare a naturii, atat pe plan național, cat și pe plan internațional, a transmis presedintele Klaus Iohannis, miercuri, in cadrul evenimentului…

- Operațiune de amploare a poliției in Kiev, dupa ce, miercuri, persoane necunoscute au tras mai multe gloanțe in mașina in care se afla Sergei Shefir, prim-asistentul președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, scrier Euronews . Autoritațile au transmis ca este vorba de o tentativa de asasinat. Atacul…

- Presedintele Klaus Iohannis conduce, de marti pana joi, delegatia Romaniei la cea de-a 76-a sesiuni a Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), care se desfasoara la New York, in Statele Unite ale Americii, transmite Agerpres.

- Sanatatea umana este afectata deja de criza climatica, iar impactul ei ar putea fi „catastrofal” și „ireversibil” daca guvernele nu fac eforturi suplimentare pentru a aborda cauzele incalzirii globale, scriu editorii a 230 de publicații mondiale intr-un editorial comun publicat luni, relateaza CNN ,…

- Economia zonei euro isi continua sprintul puternic de revenire din criza. Ce s-a schimbat este ca serviciile, precum turismul, hotelurile si restaurantele, paralizate in primele etape ale pandemiei, tind sa devina motorul principal de crestere. In schimb industria, afectata de diferite penurii…

- Berlin, 9 aug /Agerpres/ - Activista suedeza pentru mediu Greta Thunberg a spus ca indelung asteptatul raport asupra climei dat luni publicitatii de grupul de experti sub egida Organizatiei Natiunilor Unite (ONU) nu ''reprezinta vreo surpriza'', potrivit DPA. ''Confirma ceea ce stim deja din…

- UPDATE – In Italia, sindicatele din transportul aerian se afla intr-o greva generala de 24 de ore. Aceasta a dus la anularea curselor aeriene catre mai multe orase importante din Europa, insa nu au fost afectate si zborurile inspre si dinspre Romania. Reporter: Elena Postelnicu – Greva generala de 24…

- Ministerul Afacerilor Externe ii anunța pe romanii care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Franța ca sindicatele din Aeroporturile din Paris, Roissy Charles-de-Gaulle și Orly, au lansat un apel la greva in perioada 1-5 iulie. In aceste condiții, exista posibilitatea…