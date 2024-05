Stiri pe aceeasi tema

- Superstarul american Travis Scott vine la Costinești, la Beach, Please! Organizatorii celui mai important festival muzival din sudul litoralului (10-14 iulie a.c.) speculeaza un buget de circa 8 milioane de euro, o mare parte a sumei ajungand la starul trapului, americanul ce a caștigat șase Premii…

- Doua drumuri forestiere din zona Cugir – Șureanu vor fi reabilitate. Romsilva investește peste 8,5 milioane de lei Doua drumuri forestiere din zona Cugir – Șureanu vor fi reabilitate. Doua drumuri forestiere din cadrul Ocolului Silvic Cugir, in lungime de aproape 11 km, urmeaza sa fie reabilitate de…

- In anul in care implinește 50 de ani, Adrian Minune deschide un hotel ”de milioane”, așa cum spune melodie de-a sa, in imediata apropiere a Bucureștiului, la Ștefaneștii de Jos. Pe numele sau Adrian Simionescu, solistul este unul dintre primii dezvoltatori ai comunei, incepand din anii 2000, pe cand…

- „Am promis ca pe 31 martie dam drumul la circulatia pe acest sens, ne-am tinut de cuvant. Multumesc Administratiei Strazilor si constructorului! In plus, dam drumul si pe bretelele de acces si am dat drumul deja pe cele doua linii de tramvai, deci, din punctul de vedere al traficului nu mai exista restrictii”,…

- Investiția majora care urmeaza sa transforme peisajul industrial din apropierea Bucureștiului va fi amplasata la Bolintin Vale. Aici se construiește o noua fabrica de pavele, un proiect ambițios semnat de Symmetrica. Fabrica din Boletin Vale iși propune sa devina cel mai mare producator de pavaje și…

- Prioritațile Guvernului: Stadioane noi Guvernul a aprobat construirea unui nou stadion pentru Dinamo, care va costa 172 de milioane de euro. Este cel mai scump proiect de acest fel de la Arena Naționala. Complexul sportiv va fi construit pe vechea baza a clubului.In acest moment sunt in plan șapte stadioane…

- In cateva luni, in zona Militari - Chiajna, in apropierea Bucureștiului, va fi inaugurat un nou magazin de mari dimensiuni. Investiția in acest proiect se estimeaza la aproximativ 10 milioane de euro. In curand se va deschide A1 Shopping Center, un proiect de retail in valoare de aproximativ 10 milioane…

- Un grup de miliardari este aproape de finalizarea achiziției unui hotel de lux, unul dintre cele mai cunoscute hoteluri din București, dupa o tranzacție complexa care a implicat persoane juridice și moștenitorii celui care a proiectat cladirea in anii `30