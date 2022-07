Stiri pe aceeasi tema

- Germania va inceta complet sa mai cumpere carbune rusesc de la 1 august și petrol rusesc de la 31 decembrie, marcand o schimbare majora in ceea ce privește sursa de aprovizionare cu energie a țarii, a declarat ministrul adjunct de finanțe Joerg Kukies la o conferința la Sydney, potrivit Reuters.…

- Caspian Pipeline Consortium (CPC), una dintre cele mai mari conducte de titei din lume, care aduce petrol din Kazahstan in Marea Neagra via Rusia, trebuie sa-si opreasca activitatea pentru 30 de zile, potrivit deciziei unui tribunal rusesc, dar cu toate acestea sursele sustin ca exporturile de titei…

Elvetia a importat in luna mai aur din Rusia, pentru prima data de cand Kremlinul a trimis trupele in Ucraina, in 24 februarie, arata datele publicate marti de autoritatile vamale elvetiene, transmite Reuters preluat de agerpres.

Rusia a devenit in mai al doilea mare furnizor de petrol al Indiei, retrogradand Arabia Saudita pe locul trei, dar fiind inca in urma Irakului, care ramane numarul unu, arata datele din surse comerciale, transmite Reuters, relateaza Agerpres.

Kremlinul a spus miercuri ca Moscova va redirectiona exporturile de petrol pentru a limita pagubele produse de sanctiunile europene impuse importurilor de petrol rusesc, transmite Reuters. Rusia este al treilea mare producator global de petrol, dupa Statele Unite si Arabia Saudita.

- O cantitate record de aproximativ 62 de milioane de barili de petrol din Uralii rusești se afla in prezent blocata pe vapoarele aflate pe mari: comercianții incearca sa gaseasca cumparatori pentru petrol, dar nimeni nu este dispus sa cumpere in condițiile cerute de ruși, scrie marți Reuters.…

McDonald's Corp vinde afacerea din Rusia actualului detinator al licentei, Alexander Govor, iar restaurantele vor fi operate sub un nou brand, a anuntat joi compania americana, transmite Reuters.

Comisia Europeana ar putea scuti Ungaria și Slovacia de un embargou privind cumpararea de petrol rusesc, aflat in curs de pregatire, fiind atenta la cat de dependente sunt cele doua țari de țițeiul rusesc, au declarat luni doi oficiali europeni, citați de Reuters, scrie Mediafax.