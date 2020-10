Lanţ uman în memoria victimelor incendiului din urmă cu 5ani de la COLECTIV Lant uman in memoria victimelor incendiului din urma cu 5ani de la COLECTIV Incendiul de la Club Colectiv. Foto: Arhiva facebook Câteva sute de persoane au format ieri, în cursul serii un lant uman de la Curtea de Apel Bucuresti pâna la fostul club Colectiv, în memoria victimelor incendiului din urma cu cinci ani. Distantati din patru în patru metri, cei care au participat la acest lant al memoriei, asa cum l-au numit organizatorii, au respectat toate regulile sanitare, având pe mastile de protectie inscriptionata cifra 65, adica numarul celor… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

- Premierul Ludovic Orban a adus, vineri, un omagiu victimelor incendiului de la Clubul Colectiv. Prim ministrul a depus un buchet de flori in fata Clubului Colectiv, a aprins o candela si s-a recules cateva momente in memoria victimelor incendiului care a avut loc in urma cu cinci ani. 64 de persoane…

- Premierul Romaniei, Ludovic Orban, a depus, vineri, un buchet de flori in fața Clubului “Colectiv”, in contextul in care se implinesc cinci ani de la tragedia in urma careia 64 de oameni au murit.Șeful Guvernului a venit la Colectiv in jurul orei 12:15, a aprins o candela si a depus un buchet de flori…

- Exact vineri, cand se implinesc cinci ani de la tragedia de la Colectiv, președintele Romaniei, Klaus Iohannis va promulga legea prin care statul roman deconteaza pentru tot restul vieții tratamentul supraviețuitorilor.

- Presedintele Klaus Iohannis a depus, vineri, o coroana de flori in fata Clubului Colectiv, in memoria victimelor incendiului care a avut loc in urma cu cinci ani. Seful statului a aprins o candela si s-a recules cateva momente in fata altarului improvizat in fata clubului in memoria victimelor incendiului…

