Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți constanțeni au facut, sambata, in fata Spitalului Judetean Constanta, un lanț uman in semn de protest fața de moartea nedreapta a batranei care a agonizat 16 ore pe holurile spitalului....

- Mai multe persoane din Constanta au format un lant uman in fata spitalului din Constanta. Constanțenii s-au adunat in semn de protes fata de decesul femeii care a fost lasata sa agonizeze 16, in holul Spitalului Județean de Urgența. Ei nu vor sa ramana nepedepsita moartea femeii in varsta de 69 de ani.…

- Zeci de constanțeni s-au mobilizat prin intermediul unui grup de Facebook pentru a organiza un lanț uman de-a lungul Spitalului Județean in semn de revolta fața de cazul femeii care a murit in brațele fiului sau dupa ce a așteptat 16 ore pe holul secției de Urgența din cadrul instituției. Anunțul…

- Medicii de la Spitalul din Constanta se apara și spun ca femeia a fost consultata la scurt timp dupa ce a ajuns cu ambulanța, de catre medicul de urgența. Acesta a cerut mai multe investigații.

- Intr-o conferința de presa susținuta marți, managerul spitalului, dr. Catalin Grasa, a spus ca plagerea depusa de familie ajuta la verificarea circumstanțelor in care s-a produs decesul.Conferința de presa a fost organizata in condițiile in care marți dimineața, fiul femeii a facut dezvaluiri șocante…

- O femeie de 70 de ani, din Constanta, a murit dupa ce a fost lasata sa astepte 16 ore pe un scaun, pe holul Urgentei de la Spitalul Judetean. Familia batranei a depus plangere la Politie si a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa, potrivit mediafax. Fiul femeii care a asteptat 16 ore…

- Femeia a stat initial 12 ore pe un scaun in sala de asteptare de la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean Constanta. A facut o electrocardiograma si a mai stat 4 ore pe un pat de spital, fara sa primeasca nicio atentie din parte personalului medical. Dupa 16 ore a murit in bratele fiului.…

- Moartea tanarului de 21 de ani din Costesti, care, de Revelion, a fost batut cu bestialitate, a bagat frica in locuitorii din sat. Oamenii nu pot intelege de ce a fost retinuta doar o singura persoana care l-ar fi omorat in bataie.