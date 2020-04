Stiri pe aceeasi tema

- Kaufland anunta ca plateste 69 de milioane lei, in avans cu trei luni, impozitele la bugetul statului si bugetele locale, pentru a sprijini eforturile de echilibrare a economiei in aceasta perioada. Potrivit unui comunicat al retailerului, suma reprezinta taxele aferente anului 2020 si impozitul pe…

- Taiwan va dona 10 milioane de maști țarilor grav afectate de pandemia de coronavirus, a anunțat miercuri președintele Tsai Ing-wen, potrivit Focus Taiwan, care citeaza agenția naționala de știri (CNA). Președintele Tsai a anunțat intr-un discurs ca Taiwan a crescut producția de maști, putand astfel…

- Kaufland Romania ofera un bonus de 1,6 milioane de euro echipelor sale "din linia intai", din magazine si depozite, si introduce plata imediata a orelor suplimentare efectuate in aceasta perioada, din dorinta de a-i sprijini pe angajati in eforturile deosebite pe care le depun in aceste zile.…

- Covid-19 nu e un indice bursier, dar evolutia lui in timp real pare sa influenteze deciziile investitorilor din ultimele zile mai mult decat cotatiile actiunilor de pe Wall Street. Iar comportamentul acestora a fost unul previzibil: au renuntat rapid la stocurile de actiuni si s-au reorientat…