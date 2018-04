Stiri pe aceeasi tema

- Peste o mie de persoane s-au adunat, duminica la pranz, in municipiul Brasov, sa formeze un lant uman pentru stabilirea unui record inedit. In total, 3.072 de oameni trebuie sa participe si sa citeasca o fraza din cartea "Descult”, a lui Zaharia Stancu, pentru a intra in Cartea Recordurilor.

- Municipiul Brasovul isi propune sa intre in Cartea Recordurilor, duminica, prin organizarea in centrul orasului a celui mai mare lant de oameni care citesc, eveniment prin care se doreste a fi s

- Brasovenii isi propun sa aseze orasul la loc de cinste in Cartea Recordurilor duminic prin organizarea celui mai mare lant de oameni care citesc, in acest caz romanul Descult, eveniment prin care se doreste a fi sarbatorite Ziua Internationala a Cartii, dar si Centenarul Marii Unirii. Asociatia C’Art…

- Municipiul Brasovul isi propune sa intre in Cartea Recordurilor, duminica, prin organizarea in centrul orasului a celui mai mare lant de oameni care citesc, eveniment prin care se doreste a fi sarbatorite Ziua Internationala a Cartii, dar si Centenarul Marii ...

- Aseara, cunoscutul om de radio si televiziune Andrei Gheorghe a murit.Nu vom reveni cu date din CV ul lui. Vom aminti, aici, doar ultima lui postare pe blogul personal, intitulata, Nu inteleg.Postarea, pe care o prezentam integral, mai jos, nu este datata."Un vint de nebunie imi suiera prin cap. Oameni…

- Alex si Andreea doi tineri din Brasov pasionati de lectura vor sa intre in Cartea Recordurilor si sa serbeze centenarul Marii Uniri prin lectura. Tot ce trebuie sa faca este sa adune epste 3.071 de oameni care sa citeasca simultan in centrul orasului.

- Brasovul vrea sa intre in Cartea Recordurilor cu cel mai mare lant de oameni care citesc! O noua idee insuflețește paginile sociale! Brasovenii se mobilizeaza pe Facebook pentru a intra in Cartea Recordurilor cu cel mai mare lant de oameni care citesc. Evenimentul se dorește a fi o…

- Volumul "Morometii", de Marin Preda, aparut in 1955, cu dedicatia autorului pentru Zaharia Stancu, a fost adjudecat online pentru suma de 600 de euro, joi seara, in "Licitatia patrimoniului scriitorului Zaharia Stancu" organizata de Artmark, potrivit NEWS.RO. Citeste si: ALERTA - Igor Dodon…