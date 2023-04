Stiri pe aceeasi tema

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat ca in prezent Rusia are prioritați clare pentru utilizarea Forțelor Sale Armate, iar cea mai importanta este direcția ucraineana. Declarațiile au fost facute in prezenșa ministrului rus al Apararii, Serghei Șoigu, cand cei doi au discutat despre flota rusa.„Este…

- Rusia si-a plasat vineri Flota din Pacific in stare de alerta maxima de lupta in vederea unor exercitii menite sa ii sporeasca capacitatea de respingere a unei agresiuni, conform unui anunt al ministrului rus al apararii, Serghei Soigu, exercitii ce intervin intr-un context de apropiere a Moscovei de…

- Evgheni Priojin, cunoscut drept oligarhul lui Putin, susține ca ucrainenii au un plan amplu pentru eliberarea teritoriilor. El spune ca Ucraina a concentrat 200 de mii de rezerviști in Donbas, dintre care 80 de mii in apropiere de Bahmut."Vor incerca sa blocheze Crimeea, apoi, cel mai probabil, se vor…

- Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, i-a cerut poporului Ucrainei sa se gandeasca daca isi doreste sa deschida cutia Pandorei, permițandu-le țarilor occidentale sa livreze țarii lor obuze cu uraniu saracit. ”Consider ca, in momentul de fața, ar fi indicat chiar și populația,…

- Batalia de la Bahmut blocheaza cele mai bune unitați ale Rusiei și provoaca pierderi in randul acestora inainte de contraofensiva pe care Ucraina o planifica pentru aceasta primavara, a explicat Mihailo Podoliak, principalul consilier al președintelui Volodimir Zelenski, citat de Reuters . „Rusia și-a…

- Peste o mie de femei iau parte la razboiul din Ucraina, a anunțat marți de ministrul rus al Apararii, Serghei Șoigu."Pana in prezent, 1.100 de femei militari participa la o operațiune militara speciala, fiecare treime dintre ei primind premii de stat", a spus ministrul rus al Apararii, Serghei Șoigu,…

- In timpul unui discurs ținut la Sankt Petersburg in fața veteranilor ruși din al Doilea Razboi Mondial, Vladimir Putin a anunțat miercuri ca un nou obiectiv pentru „operațiunea militara speciala” impotriva Ucrainei este „oprirea ostilitaților din Donbas”, scrie agenție rusa de presa Interfax.

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Șoigu, a organizat o reuniune privind creșterea efectivelor Forțelor Armate la 1,5 milioane de militari (de la 1,15 in prezent) in cadrul unei grupari comune a trupelor din cadrul Operațiunii Militare Speciale (SMO), a anunțat marți Ministerul rus al Armatei, potrivit…