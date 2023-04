Stiri pe aceeasi tema

- Livrarea de catre Londra Ucrainei a unor munitii ce contin uraniu saracit, evocata recent de o responsabila britanica, ar constitui „o agravare serioasa” a conflictului, a atentionat miercuri seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov, informeaza AFP. „Acesta este un pas spre o agravare suplimentara, o agravare…

- Presedintele rus Vladimir Putin a asigurat marti ca Rusia va "raspunde corespunzator" daca Marea Britanie va furniza Ucrainei munitii cu uraniu saracit, in timp ce ministrul rus al apararii Serghei Soigu a avertizat ca raman tot mai putini pasi de facut inaintea unei potentiale "coliziuni nucleare"…

- Batalia de la Bahmut blocheaza cele mai bune unitați ale Rusiei și provoaca pierderi in randul acestora inainte de contraofensiva pe care Ucraina o planifica pentru aceasta primavara, a explicat Mihailo Podoliak, principalul consilier al președintelui Volodimir Zelenski, citat de Reuters . „Rusia și-a…

- Rusii ”ne ucid cetatenii doar pentru simplul fapt ca sunt ucraineni”, a declarat Volodimir Zelenski, presedintele Ucrainei, anuntand in mesajul sau video zilnic, publicat in cursul noptii trecute pe site-ul presedintiei de la Kiev, in care s-a referit la reuniunea avuta luni, 6 martie, cu sefii armatei,…

- In ajunul aniversarii unui an de la inceputul razboiului, președintele rus Vladimir Putin a amenințat ca va intari forțele nucleare ale țarii. Declarațiile sale au fost facute publice inaintea unui comunicat care va marca sarbatoarea de joi a Aparatorului Patriei.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si-a reiterat joi refuzul de a negocia cu Rusia inainte de o retragere a trupelor ruse de pe teritoriul Ucrainei, relateaza DPA, informeaza AGERPRES . Discutii vor fi posibile doar daca Rusia isi retrage soldatii, isi recunoaste greseala si exista un nou guvern…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat marti, ca raspuns la relatarile privind lipsa de munitii a armatei ruse, ca Rusia produce rachete antiaeriene cat restul lumii la un loc, relateaza agentia de presa EFE, potrivit agerpres.ro."In ceea ce priveste apararea antiaeriana de diferite clase, productia…

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Șoigu, a organizat o reuniune privind creșterea efectivelor Forțelor Armate la 1,5 milioane de militari (de la 1,15 in prezent) in cadrul unei grupari comune a trupelor din cadrul Operațiunii Militare Speciale (SMO), a anunțat marți Ministerul rus al Armatei, potrivit…