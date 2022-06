Ministrul ucrainean al Apararii Oleksii Reznikov anunta joi sosirea in tara sa a unor lansatoare de racheta de tip HIMARS, care consolideaza arsenalul militar ar armatei ucrainene impotriva invaziei ruse, relateaza AFP. Sistemele de tip „HIMARS au sosit in Ucraina. Ii multumesc colegului si prietenului meu (secretarul american al Apararii) Lloyd Austin pentru aceste instrumente […] The post Lansatoarele multiple de rachete HIMARS oferite de Statele Unite au sosit in Ucraina appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .