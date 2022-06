Lansatoarele de rachete pentru Ucraina, doar un business american? Statele Unite au anunțat ca trimit mai multe sisteme de lansatoare de rachete in Ucraina, dar capacitatea acestora de a face o diferența reala pe teren impotriva armatei ruse nu este atat de clara. Anunțul se refera la Himars, un sistem mobil montat pe vehicule blindate ușoare. Armatele rusa și ucraineana folosesc deja arme similare, […] The post Lansatoarele de rachete pentru Ucraina, doar un business american? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

