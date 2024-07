Lansarea rachetelor antigrindină de la Câmpina a fost suspendată de ministrul Agriculturii Suspendarea este valabila pâna la prezentarea unui studiu de impact asupra efectelor intervenției active în atmosfera de catre Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindina și de Creștere a Precipitațiilor.De asemenea, ordinul ministrului Agriculturii mai precieaza ca persoanele fizice și/sau juridice care au solicitat în scris sistarea lansarii de rachete antigrindina vor suporta eventualele pagube produse de grindina și nici nu vor putea fi despagubite în cazul unei calamitați.Ordinul ministrului Agriculturii vine în urma unor demersuri ale mai… Citeste articolul mai departe pe campinatv.ro…

Sursa articol si foto: campinatv.ro

