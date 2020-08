Lansarea rachetei Ariane 5 a fost amanata din nou Lansarea unei rachete Ariane 5 de la baza Kourou din Guyana Franceza, pentru a transporta pe orbita trei sateliti pentru operatorii Intelsat si B-SAT, de doua ori amanata in luna iulie, a fost reprogramata pentru data de 14 august, a anuntat marti Arianespace, transmit AFP si DPA.



"Derularea operatiunilor aflate in curs in hangarul de asamblare permite fixarea datei de lansare la 14 august pentru misiunea Ariane cu numarul 253 (VA253)", conform comunicatului companiei Arianespace.



Lansarea rachetei Ariane 5, calul de povara al lansarilor europene de sateliti, a fost initial…

Sursa articol si foto: business24.ro

