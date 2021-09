Lansarea publicaţiei ”Vocea ta” în zona metropolitană Nürnberg COMUNICAT Incepand din data de 15 septembrie a.c., o noua publicatie in limba romana, "Vocea ta" va fi lansata in zona metropolitana Nurnberg (Germania). Cu accentul pe comunitatea romaneasca din zona si pe nevoile acesteia, pe promovarea romanilor de succes, acest proiect ii va apropia pe romani si va duce la o "unire" in suflete a celor aflati departe de tara, care tanjesc sa vada cuvant romanesc. Citeste articolul mai departe pe sighet-online.ro…

