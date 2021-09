Stiri pe aceeasi tema

- Marți a avut loc lansarea proiectului „Reabilitare energetica si lucrari conexe Centrul de zi de recuperare si reabilitare copii cu dizabilitati, Corp C1, C2, C3, C4, Str. Cuza Voda, nr. 52, Municipiul Focsani, jud. Vrancea”, implementat de Consiliul Județean Vrancea. Obiectivul general al proiectului…

- In data de 20 septembrie 2021 a avut loc lansarea oficiala a proiectului „Reabilitare energetica și lucrari conexe Corp C10, Centrul Școlar pentru Educație Incluziva „Elena Doamna”, str. Cuza Voda, nr. 56, municipiul Focșani, jud. Vrancea”, implementat de Consiliul Județean Vrancea. Obiectivul general…

- Patru tinere romance, alaturi de o fosta lucratoare in confecții lanseaza prima organizație din Romania dedicata drepturilor muncitoarelor și muncitorilor care produc haine pentru branduri celebre, in condiții grele de munca. Organizația Haine Curate se va lansa vineri, 10 septembrie. Vor participa…

Lansarea proiectului „Consolidarea capacitații de gestionare a crizei COVID-19 la nivelul furnizorilor de servicii sociale din Judetul Sibiu", cod SMIS 141213

- Romania Eficienta, cel mai mare proiect privat de interes național dedicat eficienței energetice in cladiri, derulat de Energy Policy Group (EPG) cu finanțarea sponsorului oficial OMV Petrom, trece in etapa de renovare energetica la cele mai noi standarde a primei școli selectate in acest program. Astazi…

- Conducerea Primariei Municipiului Iași a semnat contractul pentru proiectarea și furnizarea utilajelor, echipamentelor tehnologice și funcționale, cu și fara montaj, a dotarilor și a activelor necorporale incluse in proiectul cu finanțare europeana „Sistem alternativ de mobilitate urbana utilizand stații…

Anunț privind finalizarea proiectului cu titlul „Capital de lucru UNITED MEDIA SRL" finanțat in cadrul Masurii 2 – Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor