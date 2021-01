Lansarea proiectului cu titlul: „Mentinerea in piata a societatii comerciale KZ CREATIVE AD SRL, prin asigurarea capitalului de lucru necesar desfasurarii activitatilor agentiilor de publicitate”

Stiri pe aceeasi tema

- Articolul Finalizarea activitaților proiectului Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor IMM-uri cu activitate economica in unul din domeniile de activitate prevazute in anexa nr. 2 apare prima data in Curierul National .

- Articolul Lansarea activitaților proiectului „Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor IMM-uri cu activitate economica in unul din domeniile de activitate prevazute in anexa nr. 2” apare prima data in Curierul National .

- Britanicii și europenii se afla in aceste zile in ultima faza a complicatelor lor negocieri comerciale post-Brexit. Clement Beaune, secretarul de stat francez pentru Afacerile Europene, a declarat vineri la radio Europe1 ca Parisul nu va accepta un acord privind viitoarele relații comerciale dintre…

- Articolul Lansarea proiectului „Modernizarea, extinderea și dotarea infrastructurii invațamantului general obligatoriu și imbunatațirea spațiilor publice urbane – etapa I in orașul Isaccea” apare prima data in Curierul National .

- Campania electorala pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie se desfașoara dupa un nou set de reguli, stabilite in comun de miniștrii Nelu Tataru și Marcel Vela. Reglementarile se regasesc intr-un ordin publicat marți in Monitorul Oficial, sub titlul de “precațiuni universale, obligatoriu de respectat…

- Tipul materialului: Comunicat de presa Titlul proiectului: ,,Cresterea competitivitatii societatii ANDU LAUGRUP SRL prin achizitia de utilaje” Numele beneficiarului: ANDU LAUGRUP SRL Obiectivele proiectului: Obiectivul general al proiectului consta in cresterea competitivitatii si dezvoltarea societatii…

- Tradus.com, platforma online pentru vehicule comerciale rulate cu prezența la nivel global, prezinta topul celor mai cautate vehicule comerciale rulate in Romania anul acesta. Analiza a fost facuta in comparație cu alte țari europene, precum Germania, Italia, Polonia și Olanda. In Romania, primul loc…

- Tipul materialului: Comunicat de presa Titlul proiectului: Dezvoltarea AGRIN –NATURA UTILAJESRL prin achizitia de utilaje de constructii performante Numele beneficiarului: AGRIN -NATURA UTILAJE SRL Contract de finantare: nr. 5888/15.08.2020 Data inceperii si finalizarii proiectului: 01Iulie2019–31August2021…