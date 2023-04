Stiri pe aceeasi tema

- Data: 27.04.2023 “Hub creativ Hunedoara” ASOCIAȚIA NON PROFIT L&C CONSULTING anunta inchiderea proiectului „Hub creativ Hunedoara”, Cod SMIS 152915, in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020. Perioada de implementare a proiectului a fost…

- La inceputul acestei luni, in municipiul Constanta s a derulat una dintre cele mai ample actiuni de impadurire din oras.La propunerea consilierului PNL, Costin Avatavului, a fost incheiat parteneriatul intre Primaria Constanta si Asociatia "Act for Tomorrow" pentru derularea proiectului strategic de…

- Societatea IANFAB SRL, CUI RO 32631360, cu sediul in Oradea, strada Izvorului, nr 66C, in calitate de Beneficiar, anunța inceperea proiectului aferent codului de apel POC/1113/411/1/Investiții in activitați productive. S.C IANFAB SRL a incheiat Contractul de finantare nr. 1067/POC/411/AS/10.02.2023…

- Universitatea Ovidius din Constanta UOC a organizat miercuri, 15 martie 2023, lansarea Proiectului "Masuri active pentru restaurarea lacurilor de apa dulce si a apelor costiere afectate de eutrofizare cu scopul de a creste rezilienta la schimbarile climatice si conservarea biodiversitatii Act4D Eutrophication".Acest…

- ASOCIAȚIA GAL ȚINUTUL VERDE. ANUNȚ PRIVIND LANSAREA APELULUI DE SELECȚIE nr. 1/2023. Masura M7/6B – Sprijin pentru o noua abordare a infrastructurii sociale in teritoriul GAL Ținutul Verde – varianta simplificata –. Numarul de referința al apelului de selecție: 1/2023 Asociatia GAL Tinutul Verde, finantata…

- Prin Wallachia eHub regiunile de dezvoltare din sudul Romaniei vor beneficia de servicii suport avansate de inovare și transformare digitala In perioada 26-27 ianuarie a.c. Universitatea Spiru Haret, in calitate de Coordonator al unui Proiect European „Digital Innovation Hub” (EDIH), a organizat evenimentul…

- Redacția „Cotidianul” și o parte dintre colaboratorii sai au incheiat procesul de redactare a unui proiect de Program prezidențial destinat alegerilor din 2024. El va fi pus la dispoziția tuturor politicienilor romani, cu speranța ca vor exista și lideri hotarați sa și-l asume și sa se angajeze intr-un…