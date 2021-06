Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de coronavirus nicidecum nu s-a terminat, a avertizat directorul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, la incheierea reuniunii anuale a organizatiei, care a avut loc luni, in sistem online. „Ar fi o eroare monumentala ca vreo tara sa creada ca pericolul a trecut”,…

- Ministrul energiei, Virgil Popescu, nu a exclus posibilitatea ca facturile la gaz sa creasca la iarna cu 20% pana la 25%. Acesta susține ca liberalizarea pieței gazului s-a facut anul trecut la pornit de la un preț care era foarte jos, pentru ca a fost pandemie și nu a fost cerere și nu putem compara…

- Din martie 2020, țarile din Europa au luat o varietate de masuri restrictive pentru a preveni raspandirea COVID-19. Acest lucru a afectat in mod semnificativ sectorul calatoriilor, inclusiv calatoriile cu trenul. In ciuda unei ușoare redresari in al treilea trimestru al anului 2020, numarul pasagerilor…

- Deși cazurile de Covid-19 au scazut in India, rata de pozitivare ramane in continuare mare, avertizeaza reprezentanții Organizației Mondiale a Sanatații, potrivit Reuters . Soumya Swaminathan, unul dintre experții OMS, a subliniat ca rata de pozitivare este „ingrijorator de ridicata” in India, la nivel…

- Pandemia de coronavirus a devastat India in ultima perioada. Medicii au facut un apel la populația țarii sa renunțe la practica de a se acoperi cu excremente de vaca, folosita ca „tratament” impotriva coronavirusului. Aceștia atrag ca nu exista niciun fel de dovada științifica cu privire la eficiența…

- Constanta a numarat anul trecut 89.903 locuri de cazare, mai putine cu 600 fața de anul 2019, dar a fost cea mai vizitata destinatie din Romania, conform INS. In topul național urmeaza Brasovul, cu 28.700, si Bucuresti, cu putin peste 21.800 locuri de cazare. Capacitatea declarata de cazare din judetul…

- Un numar de 4.439 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, fiind efectuate peste 21.000 de teste, a informat, duminica, Grupul de Comunicare Strategica. 117 oameni au decedat.Acestea sunt cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv cu coronavirus,…

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a anunțat ca persoanele cu deficiențe de vedere vor putea fi ghidate de o aplicație gratuita ce poate fi descarcata online pe telefon și, astfel, pot merge fara insoțitor catre Registratura Primariei. „Persoanele cu deficiențe de vedere vor putea merge fara insotitor…