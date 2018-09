Lansarea Iphone 9 si XS Max Live Stream. Cum poti vedea online evenimentul Apple

Stiri pe aceeasi tema

- Retailerul online Amazon a devenit, marți, a doua companie, dupa Apple, a carei valoare a depașit 1.000 de miliarde de dolari, transmite Reuters. Prețul acțiunilor Amazon s-a dublat in ultimul an, dupa ce i s-au majorat accelerat vanzarile de retail și activiațile de cloud computing, scrie Mediafax.Acțiunile…

- In urma cu doar cateva saptamani, Apple devenea prima companie din lume care valoreaza un triliard de dolari. Acest prag psihologic a fost insa acum depasit de o alta companie de tehnologie, Amazon, gigantul online care a pornit ca un magazin online pentru carti si a devenit in timp una dintre cele…

- Romanii sunt, alaturi de belgieni si francezi, printre europenii care aleg cel mai rar sa cumpere online, in timp ce locuitorii din Regatul Unit si SUA sunt cei mai prolifici cumparatori, potrivit unui studiu international realizat de ING. "Numarul posesorilor de telefoane inteligente si accesul…

- "Numarul posesorilor de telefoane inteligente si accesul imbunatatit la internet a determinat un numar tot mai mare de europeni sa foloseasca telefonul in relatia cu banca, pentru cumparaturi sau plati. Spre exemplu, procentul celor care folosesc telefonul pentru banking a crescut in ultimul an de…

- Asta inseamna ca Amazon va detine jumatate din piata de comert online americana pana la sfarsitul lui 2018. Compania a finalizat anul 2017 cu o cota de piata de 44%. Pe locul al doilea se afla eBay si este de asteptat ca pana la finele anului acesta sa ajunga la o cota de piata de 6,6% din…

- Preocupati de modul in care utilizatorii petrec mult prea mult timp in reteaua de socializare, administratorii Facebook pregatesc adaugarea unei noi sectiuni in aplicatia pentru mobil, unde vom putea afla si chiar impune o limita asupra timpului petrecut in retea. Mai mult decat un simplu cronometru…

- LIVE TVR BELGIA PANAMA STREAM ONLINE VIDEO in GRUPA G de la CM 2018. BELGIA - PANAMA este unul dintre cele mai dezechilibrate dueluri din prima serie de partide din faza grupelor de la CM 2018. Jaime Penedo, portarul titular al nationalei din zona CONCACAF, este singurul fotbalist din Liga 1 care…

- TVR LIVE GERMANIA MEXIC LIVE VIDEO STREAM ONLINE CM 2018. GERMANIA - MEXIC se va disputa duminica, de la ora 18:00, in prima etapa a Grupei F de la CM 2018. Campioana mondiala va incepe la Moscova drumul spre apararea trofeului cucerit la turneul final din 2014. TVR transmite GERMANIA MEXIC LIVE…