Comunicat de presa 8 iulie 2020 Romfilatelia in parteneriat cu Academia Romana lanseaza joi, 9 iulie 2020, un intreg poștal dedicat sarbatoririi centenarului academicianului Cristofor I. Simionescu, fondatorul școlii de chimie și fizica a polimerilor din Romania. Evenimentul va avea loc in parcul Academiei Romane din Calea Victoriei nr. 125, incepand cu ora 11.00. Manifestarea va fi deschisa de acad. Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Romane. Personalitatea și activitatea academicianului vor fi evocate de acad. Razvan Theodorescu și acad. Bogdan C. Simionescu, vicepreședinți ai Academiei Romane.