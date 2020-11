Stiri pe aceeasi tema

- Studiourile Universal au anuntat ca lansarea filmului „Jurassic World: Dominion“ a fost amanata pana in 2022, conform TheWrap, citat de agerpres . Cel de-al treilea film al seriei „Jurassic World“ si al saselea din franciza cu dinozauri este aproape gata, dupa intarzierile de cateva luni provocate de…

- Filmarile la cea de-a 6-a productie din seria "Jurassic" se apropie de sfarsit in Anglia, insa studiourile Universal au anuntat marti ca lansarea filmului "Jurassic World: Dominion" a fost amanata cu un an pana pe 10 iunie 2022, conform TheWrap. Cel de-al treilea film al seriei "Jurassic World" si respectiv…

- La 24 de ore de la lansare, Ne vedem noi, cea mai așteptata colaborare din muzica pop romaneasca a ultimilor ani, interpretata de Smiley și Delia, are performanțe remarcabile pe plan internațional. „Ne vedem noi” estepe locul 14 intopul celor mai urmaritepiese pe plan mondial, pe locul 7 in Austria,…

- La 24 de ore de la lansare, „Ne vedem noi“, cea mai așteptata colaborare din muzica pop romaneasca a ultimilor ani, interpretata de Smiley și Delia, are performanțe remarcabile pe plan internațional. „Ne vedem noi“ este pe locul 14 in topul celor mai urmarite piese pe plan mondial, pe locul 7 in Austria,…

- A noua parte a filmului "Fast & Furious" cu Vin Diesel va fi lansata mai tarziu decat era prevazut, in mai 2021. Dupa ce lansarea "No Time to Die" a fost amanata din 11 noiembrie pentru 2 aprilie, Universal a fost constrans sa amane si productia "Fast & Furious 9", relateaza News.ro.Filmul…

- Jennifer Lopez si Maluma au anuntat luni lansarea unui videoclip inedit in doua parti, pentru a prezenta saptamana aceasta prima lor colaborare muzicala, care reuneste astfel doua vedete ale muzicii latino, relateaza EFE. Muzicianul columbian si artista americana au anuntat pe retelele de socializare…

- Warner Bros. a amanat lansarea filmului „Wonder Woman 1984“ cu Gal Gadot, care urma sa ruleze pe ecrane din 2 octombrie, pentru a patra oara. Filmul va ajunge in cinematografe pe 25 decembrie, potrivit Variety.