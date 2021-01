Stiri pe aceeasi tema

- Asociația Femeilor Maghiare din Timișoara lanseaza online, in data de 23 ianuarie, filmul documentar „Szekely Laszlo, a varosepito”, dedicat memoriei primului arhitect-șef al Timișoarei. Evenimentul este prilejuit de implinirea a 87 de ani de la moartea arhitectului, iar filmul documentar, care este…

- Centrul Cultural Judetean Constanta "Teodor T. Burada" organizeaza un eveniment, dedicat Zilei Culturii Nationale.Centrul Cultural Judetean Constanta "Teodor T. Burada" va invita sa vizionati evenimentul dedicat Zilei Culturii Nationale, vineri, 15 ianuarie 2021, incepand cu ora 17:30, pe retelele oficiale…

- Romanian Chamber Orchestra – un ansamblu unic care unește 21 de muzicieni romani, care fac performanța atat in unele dintre cele mai importante orchestra din Europa, cat și in țara – serbeaza Ziua Culturii Naționale (15 ianuarie) prin lansarea filmului documentar „Romanian Chamber Orchestra – Impreuna…

- Primarul Dominic Fritz se plange ca nu va putea deschide centrele de vaccinare pentru ca legislația este neclara și nu știe cum poate angaja personal fara sa aiba probleme cu legea. Nu mai puțin de 17 centre de vaccinare trebuie sa fie deschise in oraș pentru cea de-a doua etapa a campaniei de vaccinare,…

- Mult-așteptatele complexuri sportive promise in urma cu opt ani de fostul primar al Timișoarei merg mai departe, intr-o forma sau alta. Edilul Dominic Fritz a semnat contractul pentru execuția celui din Lipovei și vrea in continuare „sport in cartiere”.

- Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a anunțat, astazi, la Timișoara ca Muzeul Național al Revoluției se va numi „Lepa Barbat”, dupa femeia care a fost prima victima in decembrie 1989. „Am avut o discuție ieri cu Ioana Barbat (n.r. – fiica sa) pe aceasta tema și am obținut acordul, ba chiar a fost…

- Capitala Europeana a Culturii, prin programul Memoriile Cetații, a desemnat caștigatorii concursului de picturi murale cu tema „Istoria, specificul și spiritul Timișoarei”. Deoarece numarul lucrarilor inscrise a depașit așteptarile, fiind transmise 48 de propuneri, juriul format din Ana Mihaela Adam,…

- In ziua in care insanța judeca una dintre contestațiile privind validarea in funcție, primarul ales al municipiului Timisoara, Dominic Fritz, scrie pe Facebook despre intalnirile sale cu specialisti din diferite domenii, cu care a discutat despre un plan de combatere a pandemiei de COVID-19, la nivelul…