Biblioteca Județeana „Alexandru și Aristia Aman” gazduiește, astazi, incepand cu ora 16:30, lansarea volumului „Limpezimi in amurg”, al scriitoarei Mariana Udriștoiu. Evenimentul este moderat de profesorul Nicolae Marinescu. Invitați: Marcela Beșteliu;Anca Ciobanu;Cornelia Petrescu. Mariana Udriștoiu s-a nascut in 1953, in satul prahovean Rotari, din comuna Ceptura. A urmat cursurile gimnaziale și liceale la Buzau, apoi a absolvit Facultatea de Litere din Craiova, specializarea Limba și literatura romana – Limba franceza. Pana la momentul pensionarii, care a survenit in 2013, a activat in sfera…