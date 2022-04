Stiri pe aceeasi tema

- Doar noua studenti au fost prezenti in cursul zilei de ieri la protestul organizat de Theodor Gavril, student in anul al II-lea la Facultatea de Litere, pentru a-si arata nemultumirile legate de decizia Ministerului Educatiei de reincepere a cursurilor in sistem „fata in fata" in conditiile in care…

- Studentii de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi vor protesta de la ora 12,00 in fata Corpului A al institutiei academice impotriva deciziei Ministerului Educatiei de a reincepe cursurile si seminariile in format fizic. Ei sunt nemulțumiți ca anuntul a fost facut dupa inceperea celui de-al…

- Studentii de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi se pot inscrie pana pe 18 martie la proiectul de formare juridica si antreprenoriala „Educatia juridica si antreprenoriala – cheia succesului in afaceri! (IUS SMART)", cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital…

- In perioada 14 -18 martie 2022 se desfașoara o noua sesiune de inscriere a studenților Universitații „Alexandru Ioan Cuza” din Iași in cadrul proiectului „Educația juridica și antreprenoriala – cheia succesului in afaceri! (IUS SMART)”, POCU/829/6/13/140103. Proiectul IUS SMART, cofinantat din Fondul…

- Facultatea de Educație Fizica și Sport (FEFS) din cadrul Universitații „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) este partener in proiectul Erasmus „Sports+For Social Change” (S4SC), care a obținut recent o finanțare de 60.000 de euro. Proiectul S4SC iși propune sa ajute tinerii sa realizeze activitați…

- Doua dintre facultatile Universitatii ‘Alexandru Ioan Cuza’ din Iasi au optat ca in cel de-al doilea semestru din anul universitar 2021-2022 cursurile sa se desfasoare in format onsite, majoritatea preferand sa fie in format mixt. Potrivit reprezentantilor Universitatii ‘Alexandru Ioan Cuza’ din Iasi,…

- Centrul de cercetare de la Dorna Candrenilor cladire care in trecut a fost și sediu de Primarie a intrat in patrimoniul Universitații ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași in baza unei hotarari de Guvern adoptate recent. Operatiunea de predare-primire a imobilului cu o suprafața de 1.897 mp. s-a realizat…

- In cadrul proiectului „Educația juridica și antreprenoriala – cheia succesului in afaceri! (IUS SMART)”, 350 de studenți din cadrul Universitații „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) au oportunitatea de a participa la un program autorizat de formare antreprenoriala, financiara și juridica și la un…