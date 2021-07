Stiri pe aceeasi tema

- Primul zbor cu echipaj uman al societatii de turism spatial Blue Origin va fi lansat marti cu patru pasageri la bord, trei barbati si o femeie, din medii si cu experiente foarte diferite, instalati cu totii in spatele hublourilor pentru a nu pierde nicio secunda din spectacolul celest, informeaza AFP.…

- Un baiat in virsta de 18 ani va deveni cel mai tinar astronaut din istorie la data de 20 iulie, cind va decola alaturi de miliardarul Jeff Bezos in cadrul zborului inaugural al navei spatiale "New Shepard" a companiei acestuia, Blue Origin. Proaspat absolvent de liceu, in 2020, Oliver Daemen, detinator…

- Agenția Spațiala Europeana spera sa angajeze și sa trimita pentru prima data in spațiu un astronaut cu o dizabilitați fizice, a anunțat vineri șeful ESA Josef Aschbacher. Potrivit acestuia, sute de potențiali para-astronauți au aplicat deja pentru acest rol, informeaza Reuters . ESA tocmai a incheiat…

- Un bogat si fericit castigator a platit sambata 28 de milioane de dolari pentru un loc scos la licitatie pentru a-l insoti pe Jeff Bezos in primul zbor de turism spatial al societatii Blue Origin, care se va desfasura pe 20 iulie, relateaza AFP.Castigatorul, a carui identitate va fi cunoscuta in saptamanile…

- Jeff Bezos va zbura in spațiu luna viitoare, impreuna cu fratele sau, Mark, a anunțat luni fondatorul Amazon pe contul sau de Instagram. Cei doi frați vor zbura in prima cursa cu echipaj uman a navei spațiale, New Shepard, construita de Blue Origin, compania lui Jeff Bezos. „De cind aveam cinci ani,…

- Fiind una dintre cele trei companii private de explorare a spațiului, pe langa SpaceX și Blue Origin, Virgin Galactic și-a deschis oficial spațioportul din New Mexico cu un zbor inaugurual al avionului spațial VSS Unity, aeronava capabila sa zboare la peste 80 de Km altitudine și sa aterizeze asemenea…