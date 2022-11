Stiri pe aceeasi tema

- Un volum inedit, care prezinta contributia romanilor din actualele judete Covasna si Harghita la pregatirea, realizarea si consolidarea Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, a aparut recent la Editura Eurocarpatica din Sfantu Gheorghe si va fi lansat duminica la Intorsura Buzaului, in cadrul manifestarilor…

- Va mulțumesc ca ați acceptat sa imi raspundeți la intrebari! Haideți sa incepem cu perioada copilariei dumneavoastra: cand ați mers pentru prima data la oi? M-am nascut in 1956. Atunci era raionul Sfantu Gheorghe, dincolo, regiunea Brașov, orașul Stalin. Noi nu ținem minte cum era pe atunci, ca eram…

- Publicarea documentelor și a interpretarilor acestora privind istoria, cultura și spiritualitatea sud-estului Transilvaniei este demers reprezentativ pentru Editura Eurocarpatica din Sfantu Gheorghe. Astfel, apariția editoriala Romanii din Treiscaune, Ciuc, Giurgeu și Odorhei in presa din Transilvania…

- Recent, la Editura Eurocarpatica, a aparut volumul Romani și secui in secolele XVII – XX. Reflexii istoriografice, de Vasile Lechințan, Ioan Lacatușu, ediție ingrijita și prefața de Tatiana Scurtu. Volumul fost lansat in cadrul programului Sesiunii Naționale de Comunicari Științifice „Romanii din…

- Peste 80 de oameni de stiinta si cultura vor participa la cea de-a XXVIII-a editie a Sesiunii Nationale de Comunicari Stiintifice „Romanii din sud-estul Transilvaniei. Istorie. Cultura. Civilizatie”, ce va avea loc in 23 si 24 septembrie la Complexul Sportiv National si Manastirea „Adormirea Maicii…

- Orice tema referitoare la istoria Transilvaniei, indiferent de perioada istorica si in oricare regim politic parcurs de societatea umana ar fi tratata, prezinta un interes cu totul special. Cu atat mai mult, lucrarea de fața este pe cat de oportuna, pe atat de binevenita, din cel putin doua motive.…

- Dupa cum am informat, la timpul potrivit, in ziua de 4 noiembrie 2021, a avut loc sustinerea publica a tezei de doctorat cu titlul „Viata religioasa a romanilor din judetele Harghita si Covasna in perioada Dictatului de la Viena (1940-1944)”, autor, parintele militar Elisei Florin Vatamanu, elaborata…