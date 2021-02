Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 16 – 18 februarie 2021, Inspectoratul General de Carabinieri (I.G.C.) a gazduit echipa manageriala din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Iași (IJJ Iași), condusa de catre Inspectorul șef, colonel Mircea TULICA, in calitatea de manager de proiect, activitațile desfașurandu-se in…

- 700.000 de lei de la Uniunea Europeana pentru dotarea centrelor rezidențiale cu echipamente medicale și de protecție impotriva COVID-19. Primaria Brașov a obținut o finanțare nerambursabila 100%, pentru centrele gestionate de Municipalitate: Caminul pentru persoane varstnice, Centrul „Respiro“, Centrul…

- Scrisoare deschisa adresata președinților Republicii Moldova, Romaniei și SUA. Bugetul R.Moldova ar putea fi prejudiciat cu peste 130 de milioane dolari, in urma unor scheme frauduloase puse in aplicare de un grup de juriști și agenți economici din R.Moldova și Romania. Asupra acestei probleme atenționeaza…

- Numarul situatiilor exceptionale care s-au produs pe teritoriul Republicii Moldova in anul 2020 a crescut cu 14 la suta comparativ cu anul 2019. Informatia se arata intr-un comunicat de presa emis de Inspectoratul General pentru Situații de Urgența.

- O femeie din municipiul Balti a fost transporatata la spital, dupa ce a alunecat pe gheata si a cazut jos. Potrivit unui comunicat de presa emis de Inspectoratul General de Carabinieri al MAI, femeia a fost observata la sol de cativa carabinieri.

- In Moldova, in anul 2020, comparativ cu anul 2019, a scazut rata criminalitații. Acest fapt il denota datele prezentate de Inspectoratul General al Poliției, transmite Noi.md. Potrivit acestora, anul 2020 a fost mai linistit comparativ cu 2019, cel putin din punct de vedere al infractiunilor inregistrate…

- In 2015, la Gala Rugby ului Romanesc, Tomitanii a fost declarat cel mai bun club de juniori din Romania. Gruparea de pe litoral a incheiat pe locul cinci editia 2019 2020 a SuperLigii, la doar al doilea an de prezenta a trupei de pe litoral in esalonul de elita din Romania.Unitatea Administrativ Teritoriala…

- Declarațiile lui Sandu sint un semnal catre partenerii occidentali Declarațiile celei care a fost aleasa președinte al Republicii Moldova, Maia Sandu, cu privire la problema trupelor ruse in Transnistria au fost facute in principal pentru parteneri occidentali, ei au susținut-o in alegeri, in speranța…