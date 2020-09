Stiri pe aceeasi tema

- MUNICIPIUL BOTOȘANI, in calitate de beneficiar, a incheiat contractul de finanțare nr. 5235 /25.03.2020, impreuna cu Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii și Administrației, in calitate de Autoritate de Management, și Agenția pentru Dezvoltare Regionala Nord - Est, in calitate de Organism Intermediar…

- SC PT&DS IMPEX SRL, cu sediul in municipiul Tg.Jiu, Aleea Paltinis nr. 13, judet Gorj, anunța demararea proiectului „Achizitie echipamente cu tehnologie moderna la SC PT&DS IMPEX SRL ”, COD SMIS 131528, co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, in baza contractului de finantare incheiat…

- Miercuri, 22 iulie 2020, Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Argeș, in calitate de beneficiar, Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii și Administrației, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Organismul Intermediar Agenția…

- Lansare proiect "Imbunatatirea mobilitatii in municipiul Constanta, intre Gara CFR si statiunea Mamaia". In data de 17 februarie 2020 a fost semnat de catre Unitatea Administrativa Teritoriala Municipiul Constanta, in calitate de Beneficiar, Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei,…

